LPI-SHL: Unfallflucht

Schleusingen (ots) - Am Samstagmittag ereignete sich in Hinternah ein Verkehrsunfall. Ein Brief- und Paketzustellerfahrzeug rollte ohne Fahrer die Alte Hauptstraße entlang. Der Zusteller, der Pakete auslieferte, hatte nach erstem Erkenntnisstand die Feststellbremse nicht ausreichend angezogen. So machte sich das Fahrzeug selbstständig, beschädigte einen Briefkasten und kam am Ende an einem Betonmast zum Stehen. Das ...

mehr