Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gewässerverunreinigung auf dem Ems-Jade-Kanal

Emden (ots)

In der Zeit vom 02.09.2023, gegen 23 Uhr, bis zum 03.09.2023, gegen 08.45 Uhr, kam es zu einer Gewässerverunreinigung auf dem Ems-Jade-Kanal. Die mineralölhaltige Verunreinigung erstreckte sich in Emden, zwischen der Kesselschleuse und der Faldernbrücke, auf einer Fläche von ca 2000qm. Hinweise auf einen Verursacher liegen derzeit nicht vor. Nach Prüfung werden keine Bekämpfungsmaßnahmen durch die Stadt Emden eingeleitet. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Emden dauern an.

