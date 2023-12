Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Heddesheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 00:30 Uhr und Sonntag, 15:30 Uhr beschädigte eine unbekannte Täterschaft mehrere Fahrzeuge, die am Hirschplatz auf einem Parkplatz ordnungsgemäß zum Parken abgestellt waren. Was zunächst nach groben Unfug aussah, da an mehreren Reifen die Dichtungsventile entfernt worden waren, so dass die Luft entweichen konnte, stellte sich schließlich als Sachbeschädigung heraus. Zumindest an einem Fahrzeug konnten mehrere Einstichstellen in einem Reifen festgestellt werden. Inwieweit durch das Entfernen der Dichtungsventile weitere Schäden an den Reifen entstanden sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Ladenburg eingeleitet. Wer zur Tatzeit in Tatortnähe etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Telefon-Nummer 06203/9305-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell