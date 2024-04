Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle - teilweise mit Schwerverletzten, Einbruch, Rauch aus Müllfahrzeug

Reutlingen (ots)

Riederich (RT): Einbruch

Auf Schmuck haben es unerkannte Diebe am Freitagabend in der Metzinger Straße abgesehen. Sie drangen im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr in gleich zwei Wohnungen im selben Haus ein und durchwühlten Schubladen, Schränke und Kommoden. An einer weiteren Wohnung im Gebäude blieb es beim erfolglosen Einbruchversuch. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

Lenningen-Schopfloch (ES): Von Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich der Fahrer eines VW Golf bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend zwischen Schopfloch und Hepsisau zugezogen. Nach derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen befuhr der 34-Jährige gegen 21.00 Uhr die L 1212 von Schopfloch kommend in Richtung Hepsisau und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem im Graben befindlichen Entwässerungsrohr und blieb schließlich auf einem Feld stehen. Der 34-Jährige zog sich Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Da sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung ergaben, wurde Blut abgenommen und der Führerschein einbehalten. Der VW Golf, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall traten Betriebsstoffe aus, weshalb die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften anrückte. Ferner musste die verunreinigte obere Erdschicht durch den Bauhof Lenningen abgetragen werden.

Rottenburg (TÜ): Unter Alkoholeinfluss verunglückt, zwei Leichtverletzte

Eine 39-Jährige hat am Freitagnachmittag auf der Tübinger Straße unter Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau war kurz nach 13.00 Uhr mit Ihrem Mercedes auf der L 385 von Weiler kommend Richtung Rottenburg unterwegs. An der Einmündung zur Tübinger Straße bog sie nach links in Richtung Stadtmitte Rottenburg auf die L 370 ab und geriet hier nach rechts in den Grünstreifen. Hierbei prallte das Fahrzeug gegen eine Warnbake und wurde vom Mauerwerk der Bahnunterführung zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Mercedes drehte sich auf das Dach und rutschte im weiteren Verlauf auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Opel einer 28-Jährigen zusammenprallte. Beide Damen wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme wurde bei der 39-jährigen Mercedesfahrerin ein vorläufiger Alkoholwert von mehr als 2 Promille gemessen, weshalb Blut entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Die Tübinger Straße war zur Unfallaufnahme für eine Stunde gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Meßstetten (ZAK): Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw (Zeugenaufruf)

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Balinger Straße auf Höhe Tieringen schwere Verletzungen zugezogen. Der 21-Jährige befuhr um 15.50 Uhr mit seinem Motorrad der Marke KTM die L 440 von Tieringen kommend in Richtung Balingen. Kurz vor dem Ortsende bog ein 74-jähriger Pkw-Lenker mit seinem BMW nach rechts in die Matthias-Koch-Straße ab, was der dahinterfahrende Motorradfahrer zu spät erkannte, nachfolgend mit der rechten Fahrzeugseite des Pkw kollidierte und zu Boden stürzte. Die 71-jährige Beifahrerin des BMW erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog den 21-jährigen Motorradfahrer aufgrund seiner schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An beiden Kraftfahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von etwa 35.000 Euro. Die KTM und der BMW wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste die L 440 bis 17.20 Uhr komplett gesperrt werden. Eine einseitige Sperrung der Fahrbahn erfolgte bis 20.00 Uhr. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07071/972-8660 um Zeugenhinweise.

Albstadt (ZAK): Rauchentwicklung aus Müllentsorgungsfahrzeug

Am Freitag, gegen 14.45 Uhr, ist es in der Hahnstraße zu einer starken Rauchentwicklung aus dem Inneren eines Müllentsorgungsfahrzeugs gekommen. Der 66-jährige Fahrer des Lkw MAN meldete, dass sein 40-jähriger Beifahrer beim Leeren einer Restmülltonne die Rauchentwicklung und einen stechenden Geruch aus dem Fahrzeuginneren wahrgenommen hatte. Die hinzugerufene Feuerwehr stellte auf dem Boden des Laderaums eine unbekannte Säure fest, die durch chemische Maßnahmen nicht neutralisiert werden konnten. Um eine weitere Brandgefahr des bereits erhitzten Restmülls zu unterbinden, wurde das Müllfahrzeug von Feuerwehr und Polizei zur einer nahegelegenen Deponie begleitet. Dort wurde der Lkw auf einer Freifläche kontrolliert entladen und nachfolgend der abgekühlte Inhalt der entsprechenden Entsorgung zugeführt. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften eingesetzt. Sachschaden entstand nicht, es wurden keine Personen verletzt.

