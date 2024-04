Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Motorradunfall

Reutlingen (ots)

Zwiefalten (ZAK): Frontalkollision mit mehreren Verletzten

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße 6745 ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 64-Jährige mit ihrer Harley-Davidson gegen 15 Uhr die Kreisstraße von Mörsingen kommend in Fahrtrichtung Zwiefalten. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie in einer Rechtskurve kurz vor Zwiefalten auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit der entgegenkommenden Yamaha eines 56-Jährigen und dessen 57-jährigen Sozia. Inwiefern der Yamaha-Fahrer ebenfalls gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hat, müssen die weiteren Ermittlungen unter Hinzuziehung eines Gutachters ergeben. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der schwerverletzte 56-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die schwerverletzte Sozia sowie die ebenfalls schwerverletzte Harley-Davidson-Fahrerin wurden mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden an den beiden Motorrädern, die aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, dürfte sich nach ersten Schätzungen auf circa 17.000 Euro belaufen. Der betroffene Streckenabschnitt der K 6745 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 17.15 Uhr voll gesperrt werden. Neben dem Rettungsdienst, welcher mit insgesamt fünf Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber vor Ort war, befand sich die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen an der Unfallstelle.

