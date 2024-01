Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Raubdelikte in Bochum-Wiemelhausen - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Zu zwei Raubdelikten innerhalb kurzer Zeit ist es am Freitagmorgen, 12. Januar, an der Glücksburger Straße in Bochum-Wiemelhausen gekommen.

Zunächst wurde eine Schülerin (20, aus Bochum) gegen 6.25 Uhr an der Bushaltestelle Glücksburger Straße (Fahrtrichtung Weitmar) von drei unbekannten Tätern beleidigt und unter Vorhalt eines Messers sowie Pfeffersprays zur Herausgabe von Geld und Wertsachen aufgefordert. Eine Täterin entriss der Schülerin daraufhin die Handtasche und durchsuchte diese. Anschließend entfernte sich das Trio fußläufig in unbekannte Richtung.

Die drei Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 (hielt das Pfefferspray): weiblich, ca. 17-18 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß, schlanke Statur, Lippen- und Nasenpiercing, schulterlange schwarze Haare, schwarze Winterjacke, "osteuropäisches" Erscheinungsbild

Täter 2: männlich, ca. 17-18 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß, schlanke Statur, Brille, Gesicht mit einem Schal vermummt, blonde Haare, schwarze Winterjacke, "osteuropäisches" Erscheinungsbild

Täter 3 (hielt das Messer): männlich, ca. 19-20 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, schlanke Statur, blonde Haare, hellblaue Winterjacke, "osteuropäisches" Erscheinungsbild

Die zweite Tat ereignete sich gegen 7.35 Uhr auf einem Gehweg einer Wohnanlage an der Glücksburger Straße. Hier wurde eine Seniorin (76, aus Bochum) von zwei unbekannten Tätern am Arm festgehalten und aufgefordert, ihr Geld herauszugeben.

Es kam zu einem Handgemenge, bei dem die Täter dem Opfer die Brille von der Nase rissen und ihr Pfefferspray in die Augen sprühten. Anschließend entfernte sich das Duo ohne Beute fußläufig in Richtung Marktstraße.

Zwei Tatverdächtige, die unmittelbar vor der Tat von Zeugen in Tatortnähe gesehen wurden, werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: weiblich, ca. 16-18 Jahre alt, dunkle Jacke mit dunkler Kapuze auf dem Kopf, weiße Sneaker, helle, weit geschnittene Jeans

Täter 2: männlich, ca. 16-18 Jahre alt, dunkle Jacke mit dunkler Kapuze auf dem Kopf, weiße Sneaker, helle, weit geschnittene Jeans

Die Seniorin wurde im Anschluss mittels Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch die eingesetzten Polizeikräfte verliefen in beiden Fällen negativ.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet jeweils um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell