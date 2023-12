LPI-GTH: Zaun zerstört - Zeugen gesucht

Geratal (ots) - Ebenfalls in der Hauptstraße wurde gestern Abend ein 40-Jähriger mit einem Ford zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Der Mann verweigerte jede Mitwirkung, für die Polizeibeamten gab es mehrere Anhaltspunkte dafür, dass der Fahrer offenbar unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein positiver Drogenvortest am Türgriff des Fahrers ließ den letzten Schluss zu. In der Folge wurde mit dem Fahrer ein Drogentest durchgeführt. Dieser war positiv ...

