Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person

Reutlingen (ots)

Aichtal (ES): Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person

Am frühen Montagmorgen ist es im Bereich der B312 in Fahrtrichtung Metzingen kurz nach der Überleitung von der B27 zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer schwerstverletzten Person gekommen. Gegen 00.20 Uhr gingen über Notruf mehrere Anrufe aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls ein. Ein Großaufgebot von Rettungskräften und Polizei wurde an die Unfallörtlichkeit entsandt. Ersten Augenzeugenberichten zur Folge befuhr ein 25-jähriger Audi-Lenker die B27. Bei der Überleitung zur B312 kam das Fahrzeug alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und schanzte über eine dort befindliche Schutzleitplanke. Im weiteren Verlauf fuhr er mehrere Meter parallel der B312 auf dem Grünstreifen bis das Fahrzeug schlussendlich gegen einen Brückenpfeiler prallte. Der junge Fahrer wurde hierbei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr, welche mit sieben Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort war, befreit werden. Ein Rettungswagen verbrachte den Schwerstverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften an der Unfallörtlichkeit. Der Audi musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Fahrbahn wurde durch die Straßenmeisterei Deizisau gereinigt. Die Überleitung von der B27 auf die B 312 in Fahrtrichtung Metzingen ist derzeit gesperrt und wird vermutlich bis in die frühen Morgenstunden bestehen bleiben.

