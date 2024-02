Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Einfamilienhaus am Kammerberg in Ahnatal: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Ahnatal (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Dienstag zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Kammerberg in Ahnatal ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich gesehen haben.

Bei dem Einbruch schlugen die unbekannten Täter ein Kellerfenster des Einfamilienhauses in der Leipziger Straße ein. Durch das zerstörte Fenster gelangte der oder die Täter ins Haus und durchsuchten im Anschluss alle Räume. Dabei erbeuteten sie eine Uhr und Bargeld und flüchteten aus dem Haus in unbekannte Richtung.

Wer den Ermittlern des für Einbruchsdiebstähle zuständigen K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

