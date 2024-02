Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgängerin bei Unfall in Baunatal schwer verletzt: Ermittler suchen Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Am vergangenen Freitagmorgen kam es in der Theodor-Heuss-Allee in Baunatal zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Paketauslieferungsfahrzeug eine Fußgängerin erfasste. Die 82-jährige Frau aus Baunatal wurde dabei erheblich verletzt, wobei nach bisherigen Informationen keine Lebensgefahr vorliegen soll. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können.

Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatte sich der Unfall gegen 10:30 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit war die Fußgängerin von der Rembrandtstraße kommend über die Theodor-Heuss-Allee in Richtung Beethovenstraße gegangen, wobei sie offenbar nach Überqueren der Hälfte der Straße zunächst auf der Mittelinsel stehengeblieben war. Im weiteren Verlauf soll sie unvermittelt auf die in Richtung Kirchbaunaer Straße führende Spur getreten sein. Der dort fahrende 38-jährige Mann am Steuer des braunen Paketzusteller-Lkw konnte nach eigenen Angaben trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern und erfasste die Fußgängerin frontal. Die 82-Jährige wurde nach notärztlicher Behandlung mit Kopfverletzungen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige erlitt einen Schock. Die Polizisten trafen an der Unfallstelle auf mehrere Ersthelfer, die sich um die Verletzte gekümmert, den Unfall selbst aber nicht gesehen hatten.

Zeugen, die möglicherweise bei der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort waren, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell