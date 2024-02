Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Exhibitionist zeigt sich unsittlich vor 16-Jähriger: Polizei nimmt 38-Jährigen fest

Kassel (ots)

Bad Emstal (Landkreis Kassel):

Die schnelle Festnahme eines Exhibitionisten, der sich unsittlich vor einem 16-jährigen Mädchen gezeigt hatte, gelang am gestrigen Montagnachmittag einer Streife der Polizeistation Wolfhagen in Bad Emstal-Sand. Der 38-jährige Mann hatte sich zuvor gegen 16:20 Uhr im Kurpark Bad Emstal vor der 16-jährigen Spaziergängerin entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die Jugendliche aus dem Landkreis Kassel lief daraufhin aus dem Park und verständigte telefonisch ihre Mutter, die wiederum sofort die Polizei alarmierte. Noch während die Streife nach Bad Emstal eilte, entdeckte die Mutter den mutmaßlichen Täter anhand der von ihrer Tochter abgegebenen Personenbeschreibung in der Kasseler Straße. Dort klickte schließlich kurze Zeit später die Handschellen für den im Landkreis Kassel wohnenden 38-Jährigen. Den Festgenommenen brachten die Beamten für die polizeilichen Maßnahmen auf das Revier. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn wegen des Sexualdelikts werden beim Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell