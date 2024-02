Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugenaufruf nach Körperverletzung auf Busfahrer in Söhrewald

Kassel (ots)

Söhrewald (Landkreis Kassel):

In der Nacht von Rosenmontag auf den heutigen Dienstag, griff ein unbekannter Täter den Busfahrer eines Linienbusses gegen 01:30 Uhr in Söhrewald an und schlug diesen gegen den Kopf. Die Polizei bittet um Mithilfe zur Identifizierung des Täters.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand hielt der 49-jährige Busfahrer an der Haltestelle "Kirche" in Söhrewald an. Dabei fiel ihm ein Fahrgast auf, der offensichtlich dabei war, den Bus zu verschmutzen. Der Busfahrer sprach den Mann auf sein Verhalten an. Dieser wurde aggressiv und schlug den Busfahrer unvermittelt von hinten gegen die Schläfe. Im Anschluss flüchtete der Täter aus dem Bus in unbekannte Richtung. Durch den Schlag erlitt der Busfahrer Verletzungen am Kopf. Im Verlauf der Anzeigenaufnahme beim Polizeirevier Ost, musste für den Busfahrer eine Rettungswagenbesatzung zur Versorgen der leichten Verletzungen hinzugezogen werden.

Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, welche den Vorfall beobachten haben könnten. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: 1,85 m, dunklerer Teint, ca. 20 Jahre, schwarze lange Haare zum Zopf gebunden, Vollbart. Zeugen, die der Polizei Hinweise auf die Identität des Täters geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

