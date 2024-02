Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Einfamilienhaus am Jungfernkopf: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel (Jungfernkopf):

Am gestrigen Rosenmontag zwischen 09:30 Uhr und 21:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Kasseler Stadtteil Jungfernkopf ein. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten der Kriminalpolizei vom Fachkommissariat K 21/22 nach Zeugen, die eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

Bei dem Einbruch betraten die Täter das frei zugängliche Grundstück im Kiefernweg. Dort begaben sie sich zur Hauseingangstür und hebelten diese auf Höhe des Türschlosses auf. Im Anschluss gelangten die Einbrecher in das Haus und öffneten im Obergeschoss einige Schubladen. Dabei entwendeten sie Modeschmuck.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

