Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Rettungssanitäter rufen Polizei wegen aggressiven Patienten zu Hilfe: Zwei Beamte bei Festnahme verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Am gestrigen Montagabend rief die Besatzung eines Rettungswagens die Polizei wegen eines aggressiven Patienten in der Mauerstraße zu Hilfe. Der Jugendliche war zuvor offenbar kollabiert, weshalb von einem Freund der Rettungswagen gerufen worden war. Die eingesetzten Beamten trafen dort gegen 22:15 Uhr auf einen 16-Jährigen aus Kassel, der wieder auf den Beinen war und sich auch ihnen gegenüber aggressiv zeigte. Bei ihm fanden die Beamten anschließend einen Teleskopschlagstock, den sie ihm abnahmen. Im weiteren Verlauf griff der 16-Jährige die Beamten an, trat einer Polizistin gegen das Knie und riss einen Polizisten im darauffolgenden Gerangel zu Boden. Er wurde daraufhin festgenommen und ihm Handschellen angelegt. Die 31-jährige Beamtin und der 37-jährige Beamte waren jedoch verletzt worden und konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Der Polizist musste wegen einer schweren Verletzung an der Hand anschließend sogar stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Der 16-Jährige, bei dem nach wie vor eine medizinische Behandlungsbedürftigkeit im Raum stand, wurde unter Begleitung einer anderen Polizeistreife anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht, wo er von den Ärzten kurze Zeit später allerdings wieder entlassen werden konnte. Er wurde daraufhin auf eine Polizeidienststelle gebracht, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Diese soll nun Aufschluss darüber geben, ob er möglicherweise unter Drogeneinfluss stand. Ein Atemalkoholtest hatte zuvor 0,0 Promille ergeben. Der 16-Jährige muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an Sorgeberechtigte überstellt.

