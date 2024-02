POL-NOM: Einbruch in Gartenlaube

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Graf-Otto-Straße, Donnerstag, 01.02.2024, 19.15 Uhr NORTHEIM (mil) Ein 21-jähriger Mann aus Northeim wurde am Donnerstagabend bei einem Ladendiebstahl ertappt. Während seines Aufenthaltes in einem Supermarkt an der o.g. Anschrift versteckte er Lebensmittel im Wert von etwa 11,00 Euro in seiner Jackentasche und passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Hierbei wurde er ...

