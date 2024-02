Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Randale und versuchte Körperverletzung

Northeim (ots)

37154 Northeim, Markt, Donnerstag, 01.02.2024, 15.00 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Donnerstag kam es um 15.00 Uhr in der Innenstadt Northeim zu einem polizeilichen Einsatz. Zeugen meldeten eine männliche alkoholisierte Person, welche am Markt randalierte und zwei minderjährige Personen beleidigte und mit einer Glasflasche bewarf. Die beiden minderjährigen Personen wurden hierdurch nicht verletzt.

Dem 32-jährigen Mann aus Northeim wurde durch die eingesetzten Beamten ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem wurde zunächst Folge geleistet. Kurz darauf kam es im CityCenter Northeim erneut zu einem Polizeieinsatz, da der Verursacher auch dort wieder randalierte. Er wurde folglich der Polizei Northeim zur Durchführung weiterer Maßnahmen zugeführt.

Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell