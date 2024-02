Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Im Kreisverkehr zu schnell

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 21 Jähriger Pkw Fahrer aus Bayern befuhr mit seinem BMW 320 am Donnerstag, 01.02.2024, gegen 21.50 Uhr die Hullerser Landstraße in Richtung Hullersen. Im Bereich des Kreisverkehrs Hullerser Landstraße/Insterburger Straße kommt er offensichtlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidiert er zunächst mit einer Straßenlaterne, dann mit einem Hydranten und letztendlich mit einem Zaun. Im Pkw saßen noch vier Mitfahrer, die aber alle unverletzt blieben. Der Pkw wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt auf rund 39.000 Euro.

