POL-NOM: Gefahrenstelle durch Misthaufen - Zeugenaufruf

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Arentschildstraße, Mittwoch, 31.01.2024, 11.38 Uhr NORTHEIM (mil) Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwochvormittag in der Arentschildstraße in Northeim. Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer befuhr mit seinem Sattelschlepper die Arentschildstraße und wollte im weiteren Verlauf nach rechts in die Straße "Nordring" abbiegen. Hierbei touchierte er den am rechten Fahrbahnrand ...

mehr