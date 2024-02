POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Über dem Hellewege, Mittwoch, 31.01.2024, 12.15 Uhr NORTHEIM (mil) Ein 60-jähriger Kalefelder befuhr am Mittwoch gegen 12.15 Uhr die Straße "Über dem Hellewege" in Richtung "Hillerser Straße" und musste hier verkehrsbedingt warten. Die in gleicher Richtung hinter ihm fahrende 53-jährige Frau aus Moringen übersah dies und fuhr in Folge dessen auf den Pkw des 60-jährigen Mannes auf. ...

