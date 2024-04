Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Jugendlicher Räuber

Ein Unbekannter versuchte am Donnerstag in Ulm zwei Frauen zu überfallen.

Ulm (ots)

Am Abend saßen zwei Frauen im Alter von 22 und 23 Jahren vor einer Schule in der Bleichstraße auf einer Bank. Um 20.35 Uhr ging ein Unbekannter auf die Frauen zu und forderte Bargeld. Da sie dem Unbekannten kein Geld gaben, drohte er damit, dass er bewaffnet sei. Als sich nach mehrfachen Geldforderungen des Täters ein Zeuge näherte, flüchtete dieser zu Fuß in Richtung Blaubeurer Tor Ring. Die Geschädigten verständigten daraufhin die Polizei. Die fahndete mit mehreren Streifen nach dem Täter. Der blieb jedoch unentdeckt. Die Kriminalpolizei Ulm (Tel. 0731/188-0) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 17-Jährigen mit südländischem Aussehen handeln. Er trug einen Dreitagebart und war mit einer hellgrauen Adidas Jacke bekleidet. Des Weiteren trug er eine dunkle Hose, helle Sneaker und eine Base-Cap. Ob der Unbekannte tatsächlich bewaffnet war, ist nicht bekannt.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

