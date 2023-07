Goch (ots) - Am Dienstag (25. Juli 2023) kam es in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 13:00 Uhr an der Benzstraße in Goch zu einem Einbruch in einen Club. Der oder die unbekannten Täter hebelten ein Zaunelement eines Holzzaun auf und gelangten so auf das Grundstück. Dort hebelten sie die Terrassentüre auf verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Dort hebelten sie ...

mehr