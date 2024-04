POL-HS: Peugeot Boxer gestohlen

Geilenkirchen (ots) - Unbekannte schlugen in der Straße Zum Kniepbusch an einem dort abgestellten Pkw eine Seitenscheibe ein, um in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Der Tatzeitraum lag zwischen Dienstagabend (23. April), 18 Uhr, und Donnerstagmorgen (25. April), 07.35 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

