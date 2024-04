Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Handtasche entwendet

Zeugen gesucht

Selfkant-Tüddern (ots)

Eine ältere Frau hielt sich am Mittwoch (24. April) gegen 11.45 Uhr im TEDi Markt in der Straße In der Fummer auf. Dort stieß sie ein bislang unbekannter Mann an und stahl der 83-Jährigen aus ihrer offenstehenden Handtasche die Geldbörse. Der Dieb war etwa 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß, hatte schwarze Haare und wirkte südländisch. Er war zudem mit einer dunklen Jacke und einer blauen Jeanshose bekleidet. Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

