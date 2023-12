Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Diebstahl aus Mercedes, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 21.45 Uhr bis 06.30 Uhr, wurde ein Schlüsselbund aus einem Mercedes geklaut. Ein 23-Jähriger hatte den Pkw auf einem Parkplatz eines Bildungswesens in der Goethestraße/Hans-Thoma-Straße abgestellt und musste am Morgen feststellen, dass die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und sein Schlüsselbund aus der Mittelkonsole entwendet worden war. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden von den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Nummer 07225 98870 entgegengenommen. /ja

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell