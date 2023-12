Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier- Zusammenstoß

Ottersweier (ots)

Ein 33-jähriger BMW-Fahrer ist am Montag gegen 21:30 Uhr von Achern kommend in die Walzfeldstraße eingebogen. Ersten Ermittlungen zufolge ohne dabei den 73-jährigen Mercedesfahrer wahrzunehmen, der von Bühl Richtung Achern unterwegs war. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß. Der Sachschaden liegt bei 15.000 Euro. Der Mercedesfahrer und seine Beifahrerin wurden leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt einen Schock. /sa

