POL-PDTR: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht vom 25.05.2024 auf den 26.05.2024, vermutlich zwischen 21:00 Uhr und 01:00 Uhr, wurde in der Straße "Auf der Altweid" in Idar-Oberstein eine Sachbeschädigung begangen. Hierbei wurde durch mindestens ein bislang unbekannter Täter an zwei geparkten PKW jeweils ein Reifen zerstochen. Derzeit liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.

