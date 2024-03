Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Handgreifliche Auseinandersetzung zwischen Autofahrer und E-Scooter-Fahrer

Straelen (ots)

Am Freitag (15. März 2024) kam es in Straelen gegen 13:05 Uhr auf der Straße Roelpad zu einer gefährlichen Situation im Begegnungsverkehr. Der 44-jährige Fahrer eines grauen Opel Astra Coupe fuhr, nachdem er zunächst aufgrund von am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugen ein entgegenkommendes Fahrzeug passieren lassen musste, hinter den geparkten Autos heraus. Dabei übersah er nach eigenen Angaben einen E-Scooter, der ebenfalls in seiner Gegenrichtung unterwegs war. Der 35-jährige Fahrer des Scooter fühlte sich bedrängt und trat dann nach eigenen Angaben gegen die Tür des Opel. Beide Fahrzeugführer hielten an und es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Während die Schilderungen von beiden bis hier hin mehr oder weniger übereinstimmen, wird der weitere Verlauf jeweils vollkommen anders dargestellt. Es gibt Hinweise darauf, dass der Vorfall von mehreren Personen beobachtet worden ist. Das ermittelnde Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht daher nach diesen Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (sp)

