Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch

Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Kleve (ots)

Unbekannte Täter brachen am Freitag (15. März 2024) zwischen 07:35 Uhr und 10:30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Sender ein. Die Täter schlugen das Küchenfenster im Keller des Hauses ein, durchwühlten die alle Räume, brachen gewaltsam eine Zwischentür auf und entwendeten Schmuck. Mit der Beute flüchteten die Einbrecher unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell