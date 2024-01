Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mit der Verkehrspuppenbühne und "Tim und Lisa" sicher durch den Straßenverkehr

Gelsenkirchen (ots)

Wenn sich zahlreiche Gelsenkirchener Vorschulkinder in diesen Tagen wieder auf den Weg zum Polizeipräsidium in Buer machen, dann wollen sie sich das Stück "Tim & Lisa gehen zur Schule" ansehen. Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Gelsenkirchen begrüßen dabei in den kommenden Wochen rund 130 Kitas und nehmen etwa 2500 künftige Schülerinnen und Schüler im Verkehrspuppenstück spielerisch mit durch Gelsenkirchens Straßen. Im Sinne der Verkehrsunfallprävention ist es wichtig, schon die Kleinsten auf die Unfallrisiken im Straßenverkehr hinzuweisen und aufzuzeigen, wie man sich richtig an Ampel und Zebrastreifen verhält oder die Fahrbahn sicher zwischen zwei geparkten Autos quert. All das vermitteln Tim, Lisa und eine Puppen-Polizistin, gespielt von drei Polizistinnen der Verkehrsunfallprävention, im Theaterstück besonders kindgerecht. Dafür schultern sie nahezu täglich für zwei Vorstellungen ihre Tornister.

Neben der Verkehrspuppenbühne, bei der es primär um den theoretischen Part geht, erlernen die Jüngsten das sichere Verhalten im Straßenverkehr auch ganz praktisch im Rahmen eines Fußgängerführerscheins. Abseits der Verkehrserziehung der Vorschüler übernehmen die Verkehrssicherheitsberater aber auch beispielsweise die Radfahrausbildung der Gelsenkirchener Schulkinder in den Jugendverkehrsschulen oder bieten Pedelec-Trainings für Senioren an. Wichtiger Bestandteil der Verkehrsunfallprävention ist darüber hinaus das Programm "Crash Kurs NRW", bei dem Polizisten, Feuerwehrleute oder Rettungssanitäter jungen Erwachsenen durch eindrucksvolle Bilder vermitteln, welch schwere Folgen Ablenkung oder auch Alkohol- und Drogenkonsum am Steuer haben können. Ziel der Polizei Gelsenkirchen ist es, die Straßen im Stadtgebiet sicherer zu machen und die Zahl der im Straßenverkehr getöteten und verletzten Verkehrsteilnehmer weiter zu senken.

