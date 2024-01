Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kriminalpolizei durchsucht mehrere Wohnungen - Festnahmen

Sundern (ots)

Das Fachkommissariat für Betäubungsmittelkriminalität durchsuchte am frühen Morgen gegen 06:00 Uhr insgesamt sechs Wohnungen im Stadtbereich Sundern. Hintergrund ist ein Schlag gegen die Drogenszene. Insgesamt wird gegen zwei Männer, 25 und 27 Jahre alt, und eine 22jährige Frau, die alle im Stadtbereich Sundern wohnen, ermittelt. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, unerlaubt mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Die Beamten der Kriminalpolizei konnten mehrere Beweismittel sicherstellen. Es wurden unterschiedliche Drogenarten sowie ein hoher vierstelliger Bargeldbetrag aufgefunden. In einer Wohnung konnten zudem eine Schreckschusswaffe und ein Schlagstock sichergestellt werden. Die betroffenen Personen wurden vorläufig festgenommen und befinden sich aktuell in der Polizeizelle. Die Arbeit der Kriminalpolizei ist durch den heutigen Einsatz noch nicht beendet. Es stehen noch umfangreiche Vernehmungen an. Ferner werden die sichergestellten Gegenstände ausgewertet.

