Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pfefferspray im Linienbus eingesetzt - ein Fahrgast verletzt

Meschede (ots)

In Wehrstapel kam es am Dienstag zu einem Polizeieinsatz an einer Bushaltestelle. Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 20:15 Uhr ein Linienbus von Meschede in Richtung Bestwig unterwegs. Während der Fahrt kam es dann zu Streitigkeiten unter mindestens drei männlichen Fahrgästen. Nach Zeugenaussagen hielten sie sich im vorderen Teil des Linienbusses auf. Aus einem Handgemenge wurde dann ein intensiverer Streit, bei welchem auch geschlagen wurde. Eine Person soll im Anschluss, noch während der Fahrt, Pfefferspray gegen seine Kontrahenten eingesetzt haben. Ein 29jähriger Mann aus Bestwig wollte nach aktuellem Kenntnisstand die Streitigkeiten schlichten und wurde ebenfalls durch das Pfefferspray getroffen. Er erlitt leichte Verletzungen. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 175cm bis 180cm groß, 20-25 Jahre alt, dunkler Bart und ebenfalls dunkle Bekleidung, die Personen sollen im Bus in einer ausländischen Sprache gesprochen haben. Von der Bushaltestelle auf der Wehrstapeler Straße aus flüchteten von den bislang unbekannten Tätern zwei Personen fußläufig in Richtung Heinrichsthal. Eine Person entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Ob es eine Beeinträchtigung des Busfahrers gegeben hat, wird aktuell noch geprüft. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben könnten. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

