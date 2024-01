Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Marsberg (ots)

In Marsberg kam es am Mittwoch gegen 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 57jähriger Mann aus Fritzlar die L636 von Oesdorf kommend in Richtung Westheim. Während er vor ihm fahrende Fahrzeuge überholen wollte, scherte eine 26jährige Frau aus Bad Driburg aus der Fahrzeugschlange ebenfalls zum Überholen aus und stieß gegen den Transporter des 57-Jährigen. Im Anschluss kam dieser von der Fahrbahn ab und erst später auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich schwer und wurde durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

