Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht gestohlenes Auto

Gelsenkirchen (ots)

Bei der Fahndung nach einem in der Nacht zum Dienstag, 23. Januar 2024, in Bismarck gestohlenem Auto bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der 43-jährige Besitzer des hochwertigen Wagens hatte sein Auto am Vorabend gegen 17.30 Uhr vor seinem Haus an der Stader Straße geparkt und am Dienstagmorgen um 8 Uhr dann festgestellt, dass das Auto entwendet wurde. Daraufhin alarmierte der Gelsenkirchener die Polizei.

Die Polizei fragt: Wer hat den schwarzen Range Rover Sport mit Gelsenkirchener Kennzeichen gesehen oder in der Nacht verdächtige Personen bemerkt, die sich an der Stader Straße aufhielten? Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 22 unter 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

