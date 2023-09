POL-PPTR: Polizeieinsatz in Morbach abgeschlossen

Morbach (ots) - Am heutigen Nachmittag wurde das Polizeipräsidium Trier über Streitigkeiten unter Nachbarn in Morbach informiert. Im Verlauf dieser Streitigkeiten ergaben sich Hinweise auf eine Person in einer hilflosen Lage. Die aktuell laufenden Einsatzmaßnahmen zielen auf den Schutz dieser Person ab. Von weiteren Presseanfragen bitten wir abzusehen, es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

