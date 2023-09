Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Präventionsveranstaltungen zum Thema Taschendiebstahl

Trier (ots)

Am 07. September und 27. September fanden in Bitburg und Irrel gemeinsame Präventionsaktionen der Polizeiinspektion Bitburg in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten des Polizeilichen Beratungszentrums des Polizeipräsidiums Trier zum Thema Taschendiebstahl statt.

Die Kolleginnen und Kollegen konnten in zahlreichen Gesprächen Bürgerinnen und Bürger für das Thema Taschendiebstahl sensibilisieren und entsprechende Flyer "Vorsicht Taschendiebe" und "Im Alter sicher Leben" mit an die Hand geben.

