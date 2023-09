POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 40. Kalenderwoche

Trier (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, dem 21. September, 21 Uhr bis Freitag, dem 25. September, 5 Uhr, gelangten Unbekannte durch das Aufbrechen eines Kellerfensters in ein Fitnessstudio in der Trierer Karl-Marx-Straße und entwendeten Bargeld. Ebenfalls in der Nacht von Donnerstag zu Freitag, zwischen 22:30 Uhr und 8 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Cafe in der Sichelstraße entwendeten ...

mehr