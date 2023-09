Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Hochwertiges Krad gestohlen - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag, 29. August, bis Donnerstag, 31. August, ein hochwertiges Krad aus einer Hofeinfahrt in Trier-Zewen entwendet. Die Kripo geht davon aus, dass der Diebstahl in der Nacht stattgefunden hat. Zeugen, die Hinweise auf die Täter, zum Verbleib des Motorrads oder zum Sachverhalt geben können, melden sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290.

