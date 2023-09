POL-PPTR: Polizeieinsatz in Morbach

Riol, BAB 1 (ots) - Am 28.09.2023 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 1 zwischen dem Autobahndreieck Moseltal und der Anschlussstelle Mehring in Fahrtrichtung Saarbrücken. Aufgrund eines vorangegangenen Verkehrsunfalls in Höhe des Rastplatzes Rioler Wald kam es zu einer leichten Staubildung. Am Stauende befanden sich auf dem rechten Fahrstreifen ein Sattelzug, gefolgt von einem Pkw. Ein ...

