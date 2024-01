Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeilicher Einsatz in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen bereitet sich aktuell auf eine Veranstaltung und mehrere Versammlungen am Samstag, 27. Januar 2024, vor und wird in der Altstadt mit zahlreichen Beamten im Einsatz sein. Wenn ab dem Nachmittag im Hans-Sachs-Haus ein Bürgerdialog der Bundestagsfraktion der AfD stattfindet, wollen sich im Innenstadtbereich auf dem Heinrich-König-Platz sowie am Rathaus zahlreiche Menschen zu mehreren angezeigten Gegendemonstrationen versammeln.

Die Anmelder dieser Versammlungen rechnen mit einer Teilnehmerzahl in vierstelliger Höhe. Aufgrund des erwarteten Teilnehmerzulaufs, des wahrscheinlich noch anhaltenden Warnstreiks der Deutschen Bahn und des ohnehin üblichen Personen- und Fahrzeugverkehrs in der Altstadt weist die Polizei vorab auf erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen und mögliche Sperrungen rund um das Hans-Sachs-Haus, den Alfred-Fischer-Platz sowie den Heinrich-König-Platz hin.

Bürgerinnen und Bürger, die nicht an einer der Versammlungen teilnehmen wollen, werden daher gebeten, dies bei einem geplanten Besuch in der Altstadt zu berücksichtigen. Alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie alle Gewerbetreibenden in der Altstadt werden zudem darum gebeten, sich auf mögliche Verkehrsstörungen und ein erhöhtes Personenaufkommen einzustellen.

Ein primäres Ziel der Polizei Gelsenkirchen ist die Abwehr von Gefahren. Daher sind starke Kräfte vor Ort, die für die Sicherheit aller Menschen vor Ort einstehen. Der Polizeiführer des Einsatzes, der Leitende Polizeidirektor Peter Both, macht nochmal deutlich: "Der Schutz aller Versammlungen und Veranstaltungen samt ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat für die Polizei Gelsenkirchen oberste Priorität. Dabei muss sich die Polizei politisch neutral halten und darf gemäß ihres gesetzlichen Auftrages nicht zwischen den einzelnen, staatlich legitimierten Parteien unterscheiden." Straftaten und Verstöße gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung werden die Einsatzkräfte konsequent verfolgen und sowohl Beteiligte der Demonstrationen, der politischen Veranstaltung als auch Unbeteiligte schützen.

Die Polizei Gelsenkirchen ist auf diesen Einsatz vorbereitet und wünscht sich für den Bürgerdialog sowie für alle angezeigten Versammlungen einen friedlichen und gewaltfreien Verlauf.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell