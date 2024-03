Geldern (ots) - Am Freitag (15. März 2024) zwischen 18:15 Uhr und 19:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Gräfenthalstraße in unmittelbarer Nähe zum Friedhof (Neuer Teil). Die Täter gelangten vermutlich über den Carport auf einen Balkon, wo sie die Rollladen hochdrückten um anschließend die Terrassentür gewaltsam aufzuhebeln. Die Unbekannten durchsuchten das ...

