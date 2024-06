Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Baumaterialien in Pellingen

Pellingen (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 29.05.2024, 16.00 Uhr und Montag, dem 03.06.2024, 06.00 Uhr wurden von einer Baustelle im "Neubaugebiet Südlich Lafeld" in Pellingen zwei Kettenzüge entwendet. Hierbei handelt es sich um zwei Ketten mit beweglichen Verbindern, welche dazu genutzt werden, mehrere Bauteile miteinander zu verbinden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell