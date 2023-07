Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Festnahme eines Wohnungseinbrechers auf frischer Tat

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstagvormittag (25.07.2023) konnte durch das aufmerksame Verhalten von Nachbarn ein Wohnungseinbrecher in Uetersen bei der Tatbegehung zunächst in die Flucht geschlagen und dann auf der Flucht durch die Polizei festgenommen werden.

Die Tat ereignete sich in der Uetersener Hochfeldstraße. Einem Nachbarn fiel auf, dass eine männliche Person gegen 09:00 Uhr das auf Kipp stehende Fenster eines Einfamilienhauses aufdrückte und kopfüber durch den entstandenen Spalt in das Haus kletterte.

Während weitere Nachbarn die Polizei riefen, trat der aufmerksame Nachbar an das Haus heran, sprach den Einbrecher durch das aufgebrochene Fenster an und schlug ihn so in die Flucht, noch bevor er Diebesgut an sich nehmen konnte.

Mehrere Anwohner, die sich kurzfristig untereinander gegenseitig verständigt hatten, nahmen sodann die Verfolgung des 21-Jährigen zu Fuß flüchtenden Täters auf und konnten so über Notruf die Polizei heranführen, die den mutmaßlichen Wohnungseinbrecher noch in derselben Straße festnehmen konnte.

Der 21-jährige Beschuldigte hält sich nach polizeilichen Erkenntnissen bereits seit geraumer Zeit in Uetersen und Umgebung auf. Ein fester Wohnsitz ist nicht bekannt. Zuletzt saß er im Januar und Februar dieses Jahres wegen Einbruchdiebstahls in Hamburg in Untersuchungshaft.

Auch vor diesen Hintergründen wurde der Beschuldigte durch das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe einer Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Itzehoe vorgeführt.

Die Richterin erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls und des Haftgrunds der Fluchtgefahr. Der Beschuldigte befindet sich inzwischen in der Untersuchungshaft der Justizvollzugsanstalt Neumünster.

Das die Ermittlungen führende Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg sucht nach weiteren Zeugen, die am Dienstagvormittag in Uetersen, Hochfeldstraße verdächtige Beobachtungen gemacht oder die Flucht und Verfolgung des mutmaßlichen Täters gesehen haben. Zeugen melden sich bitte unter Tel.: 04101/ 202- 0 oder unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell