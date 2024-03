Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt -Versuchtes Raubdelikt

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Freitag (01.03.) auf Samstag befand sich ein 31-jähriger Mann aus Anröchte auf der Straße "Helle Halle" in der Lippstädter Innenstadt, als er nach eigenen Angaben gegen 01:45 Uhr von einer unbekannten Person angesprochen und nach Kleingeld befragt wurde. Als die Frage verneint wurde, seien plötzlich weitere Unbekannte hinzugekommen. Gemeinschaftlich verlangten die Männer die Herausgaben von Bargeld. Als der Anröchter der Forderung nicht nachkam, wurde er von einer Person aus der Gruppe geschlagen und im weiteren Verlauf gegen ein ebenerdiges Fenster gedrückt, welches dadurch zu Bruch ging. Durch Glasscherben erlitt der 31-Jährige eine Schnittverletzung am Ohr. Darüber hinaus wurde im Rahmen des Angriffs seine Brille beschädigt. Die Täter, die nur sehr vage beschrieben werden konnten (vermutlich Südländer; der Hauptaggressor mit Dreitagebart), entfernten sich nach der Tat ohne Beute. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzten. (sn)

