Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandmeldeanlage ausgelöst

Suhl (ots)

Dienstagmorgen löste die Brandmeldeanlage in einem Gebäude in der Auenstraße in Suhl aus. Feuerwehr und Polizei rückten an. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Mikrowelle, beim Auftauen von Lebensmitteln und dem anschließenden Erwärmen, vermutlich zu heiß eingestellt war, was zur Rauchentwicklung und damit der Auslösung der Brandmeldeanlage geführt hatte. Eine Gefahr für Personen bestand nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Eine Frau musste jedoch aufgrund gesundheitlicher Probleme zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell