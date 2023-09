Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit verletztem Kind/Suche nach einem PKW-Fahrer

Homburg (ots)

Am 21.09.2023, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich in der Zweibrücker Straße (B 423) in Homburg, ein Verkehrsunfall, wobei ein 13-jähriges Kind verletzt wurde. Das Kind hatte den Fahrradweg der Zweibrücker Straße in Richtung Ringstraße befahre, als ein PKW vom Parkplatz eines dortigen Restaurants in die Zweibrücker Straße einfahren wollte. Durch den Anstoß gegen das Fahrrad war das Kind zu Fall gekommen. Nachdem das Kind gegenüber dem Pkw-Fahrer zunächst angab unverletzt zu sein, war dieser weitergefahren. Im weiteren Verlauf verspürte das Kind Schmerzen und es wurde ein Bruch des Ellenbogens diagnostiziert.

Bei dem Fahrer soll es sich um einen ca. 1,75 Meter großen Mann, ca. 55 Jahre alt, mit grauen kurzen Haaren und grauem Oberlippenbart gehandelt haben. Dieser soll einen etwas größeren, vermutlich dunkelgrauen Pkw geführt haben.

Zeugen bzw. der Fahrer des unfallbeteiligten Fahrzeuges werden/wird gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell