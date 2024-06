POL-PDTR: Unfallhergang unbekannt - Zeugen gesucht

Trier (ots) - Das vergangene Wochenende beschäftigte die Polizeiinspektion Trier leicht überdurchschnittlich mit über 170 Einsatzlagen. Neben 23 Verkehrsunfällen wurden auch 38 Straftaten aufgenommen. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden Einsatzkräfte der Polizei Trier auf einen 16-jährigen Fahrgast in einem Linienbus am Hauptbahnhof in Trier aufmerksam ...

