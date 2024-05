Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des PP Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Wohnhausbrand in Lampoldshausen

Am Sonntag, 26.05.2024, gg 14:00 Uhr, stand der Hobbyraum im Keller eines Einfamilienhauses in Lampoldshausen in Vollbrand. Ursächlich hierfür war mit hoher Wahrscheinlichkeit der Akku eines Werkzeuggerätes, der während des Ladevorgangs implodierte. Hierdurch wurden die danebenliegenden weiteren Akkus in Brand gesetzt. Eine 21-jährige Bewohnerin wurde durch den Rauch auf das Feuer aufmerksam und verständigte die beiden weiteren Bewohner, ein älteres Ehepaar. Alle drei konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Das Haus war allerdings unbewohnbar. Alle Bewohner kamen nach einer ärztlichen Untersuchung bei Verwandten unter. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200.000 Euro.

