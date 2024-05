Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.05.2024 aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn-Böckingen (ots)

Radfahrer angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein 52-jähriger Radfahrer war am Samstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, in Heilbronn-Böckingen im Kreisverkehr Sinsheimer Straße / Heidelberger Straße / Kastanienweg unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt bog die Fahrerin oder der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens, auf der Heidelberger Straße fahrend und aus Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße kommend, in den Kreisverkehr ein und übersah den im Kreisverkehr fahrenden und bevorrechtigten Radfahrer. Das Auto erfasste das Fahrrad im Bereich des Vorderrades. Dies führte dazu, dass der 52-Jährige stürzte und sich dabei so schwer verletzte, dass er zu einer Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Kleinwagens fuhr ohne anzuhalten auf der Heidelberger Straße in Richtung Saarlandstraße weiter. An dem Fahrrad entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von ca. 150 Euro. Die Polizei in Heilbronn-Böckingen, Tel. 07131 204060, sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug machen können.

Werner Lösch

