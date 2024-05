Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.05.2024

Weinsberg (ots)

Landkreis Heilbronn

Bagger bleibt an Brücke hängen - Hoher Schaden

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am Freitagabend auf der B 39 zwischen Weinsberg und Ellhofen. Gegen 18.30 Uhr war der 65-jährige Fahrer eines Lkw mit angehängtem Tieflader, der mit einem Bagger beladen war, in Richtung Ellhofen unterwegs. Beim Unterqueren der Autobahnbrücke der BAB 81 kam es zu dem verhängnisvollen Verkehrsunfall. Weil der Baggerarm nicht ausreichend eingefahren war, blieb dieser an der Autobahnbrücke hängen. Durch den Aufprall wurde der Bagger teilweise vom Tieflader gerissen und der Tieflader vom Lkw getrennt. Die B 39 musste im Bereich der Unfallstelle bis gegen 01.00 Uhr gesperrt werden, da neben den Bergungs- auch Ausbesserungsarbeiten an dem Brückenbauwerk erfolgen mussten. Ein Statiker war vorsichtshalber hinzugerufen worden, der die sofortigen Reparaturarbeiten veranlasste. Derzeit kann von einem Schaden von ca. 20 000 bis 30 000 Euro an dem Brückenbauwerk ausgegangen werden. Der Schaden an dem Bagger sowie dem Tieflader dürfte ca. 100 000 Euro betragen. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand.

Main-Tauber-Kreis

Külsheim: Hometrainer setzt Gebäude in Brand - ein Verletzter

Vermutlich ein technischer Defekt an einem Hometrainer war die Ursache für einen Gebäudebrand in Külsheim am Freitagabend. Gegen 20.40 Uhr bemerkte ein Anwohner im Keltenweg, dass in einem baulich von einem Wohnhaus getrennten Gebäude aufgrund einer starken Rauchentwicklung offensichtlich ein Brand ausgebrochen war. In dem Gebäude befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen. Der Mann versuchte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr den Brand zu löschen. Dabei zog er sich eine Rauchgasvergiftung zu, die eine Einlieferung in ein Krankenhaus erforderlich machte. Ursächlich für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt an einem Hometrainer, der dann das Gebäude in Brand setzte. Neben der Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 46 Frauen bzw. Männern im Einsatz war und den Brand rasch löschen konnte, war der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen und 13 Kräften am Brandort eingesetzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht näher bestimmt werden.

Hohenlohekreis

Öhringen: Motorradfahrer übersehen - ein Verletzter

Ein 20-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Freitagnachmittag auf der L 1036 bei Öhringen so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Gegen 15.30 Uhr wollte ein 77-jähriger VW-Fahrer zwischen der S-Bahnhaltestelle Öhringen West und dem Wickersleyring von einer Haltebucht auf die L 1036 in Richtung Bitzfeld einfahren. Dabei übersah der den aus Richtung Bitzfeld kommenden und somit in der Gegenrichtung unterwegs befindlichen Motorradfahrer. Obwohl der 20-Jährige noch abbremste, prallte er mit seiner Yamaha gegen die hintere linke Seite des auf die L 1036 einfahrenden VW und kam zum Sturz. Während an dem VW ein Schaden in Höhe von ca. 1 500 Euro entstand, wird bei dem Krad von einem Schaden in Höhe von ca. 1 000 Euro ausgegangen.

Neckar-Odenwald-Kreis

Walldürn: Radfahrer hatte Glück im Unglück

Ein 17-Jähriger war am Freitag mit seinem Trekkingrad in der Baulandstraße in Walldürn unterwegs. Aufgrund des Regens und Unachtsamkeit bemerkte er nicht, dass auf seiner Fahrstrecke ein geparkter Mitsubishi stand. Er prallte mit so großer Wucht gegen das Heck des Fahrzeuges, dass dessen Heckscheibe zu Bruch ging. Zum Glück erlitt der Jugendliche bei dem Aufprall nur leichte Verletzungen. An dem Mitsubishi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

