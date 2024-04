Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) 12-jähriges Mädchen bei Unfall leicht verletzt (12.04.2024)

Oberndorf a.N. (ots)

Am Freitagmorgen ist eine junge Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall auf der Kirchtorstraße leicht verletzt worden. Gegen 7.15 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit einem Skoda Kodiaq auf der Kirchtorstraße in Richtung Oberstadt. Hierbei erfasste der Wagen des Mannes ein 12-jähriges Mädchen, die die Kirchtorstraße überquerte. Bei dem Zusammenstoß erlitt das Kind leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell